Witam Cię na stronie poświęconej czasopismu

ŚWIAT MŁODYCH. Obecnie jest to jedyna strona w sieci poświęcona gazecie, z którą chyba każdy, a przynajmniej ten starszy miłośnik polskiego komiksu miał kontakt.



Moim celem jest stworzenie jak najbardziej kompletnej bazy informacji, dotyczącej komiksów jakie ukazywały się w ŚM. Znajdziesz tu również wszystko to, co jest związane ze Światem Młodych - jego historię, ciekawostki i wiele innych rzeczy, które będą się pojawiały w miarę upływu czasu. Obecnie dostępny jest tylko dział bibliografia, część historii i kilka komiksów

Wszystkie informacje na stronie są w 100% pewne, gdyż pochodzą z mojej osobistej kolekcji, która liczy obecnie około 1,5 tys. kompletnych numerów.







